ACV doet goede zaken zonder te spelen

ACV profiteerde van de nederlaag van DOVO

VOETBAL - Het Asser ACV deed zonder in competitieverband in actie te komen goede zaken in de hoofdklasse B. Concurrent DOVO ging namelijk over de knie in en tegen Eemdijk dat met 2-0 won.





ACV heeft na 16 wedstrijden 34 punten. DOVO volgt met 33 uit 17 en Genemuiden heeft 30 uit 17. CSV Apeldoorn staat 4e met 29 punten uit 15 duels.



Overigens speelde ACV vanmiddag wel een oefenwedstrijd, op het veld van vv Annen, tegen derdedivsionist Harkemase Boys. De Friezen wonnen met 3-4.



Spelers verlengen bij ACV

De afgelopen week verlengde ACV het contract met Marcel Seip, Haaye Feenstra, Guus de Vries, Thomas Metzemaekers, Daan Smit, Ben Wormmeester en Erik Eleveld.



