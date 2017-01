De jeugd heeft de toekomst bij vierde indoorcross Pesse

Zo snel mogelijk door het zand in Pesse (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

PESSE - Wat heeft een mens meer nodig dan goed zand, ronkende crossmotoren en de muziek van Normaal die door een grote manege galmt? Dat zullen de bezoekers van de indoor motorcross in Pesse vandaag gedacht moeten hebben.

Voor de vierde keer werd het indoor crossevenement gehouden.



Jeugd

Wat opvalt is dat de jeugd de toekomst heeft. Sommigen kunnen nog amper met hun voeten bij de grond als ze op hun crossmotor zitten, maar zodra ze het gas opentrekken lijken het net volwassen coureurs die al jarenlang ervaring hebben. En wat blijkt? De jongeren krijgen het motorcrossen met de paplepel ingegoten.



"Ik kreeg op mijn vijfde een motor op mijn verjaardag", vertelt de elfjarige Marièlla nadat ze net de finish over is gekomen. Volgens haar is motorcrossen zo leuk omdat het lekker hard gaat. De andere jongeren sluiten zich daar bij aan: "Je kunt het heel leuk maken met alle bulten."



Bier en Normaal

Terwijl de jongeren hun eerste rondes hebben gereden, maken de hogere klassen zich klaar om de cross-arena te betreden. Mochten de coureurs vergeten wat ze te doen staat, dan helpt Normaal ze een klein handje. 'Deurdonderen' galmt het door de boxen, terwijl de speaker omroept dat de volgende klasse klaar staat voor de start.



Bezoekers, die al lallend met een biertje in de hand langs de kant staat te kijken naar het crossgeweld, hoeven zich geen moment te vervelen aangezien de cross zonder pauze doorgaat. Er wordt geproost, er wordt geouwehoerd en er wordt gelachen. Maar de motorcross staat uiteraard centraal.



Alle ingrediënten om ook volgend jaar dus weer de crosstraditie in Pesse voort te zetten.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden