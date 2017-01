Brandweer heeft grote brand in hoekwoning Zuidlaren onder controle, naastgelegen woning gered

Brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand overslaat (foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan op de bovenverdieping naar buiten (foto: Persbureau Meter)

ZUIDLAREN - De brandweer heeft het sein brandmeester gegeven bij de grote brand in een hoekwoning in Zuidlaren. Het is de brandweerlieden gelukt de naastgelegen woning te sparen. Een bewoner raakte gewond.

Aan het einde van de middag sloegen er plotseling grote vlammen uit een hoekwoning aan de Oude Dijk in Zuidlaren. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit om het vuur te blussen.



Vlammen bedreigen huis buren

Het blussen bleek niet eenvoudig. De vlammen vochten zich een weg naar de zolder en dreigden hier over te slaan naar de naastgelegen woning. Dit wist de brandweer uiteindelijk te voorkomen.



Bewoner naar ziekenhuis

Een bewoner van de hoekwoning ademde tijdens de brand rook in. Hij is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.



De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting, dat mogelijk is ontstaan door een elektrische deken.