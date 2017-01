Grote brand in hoekwoning Zuidlaren, brandweer probeert naastgelegen huis te redden

Brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand overslaat (foto: Persbureau Meter) De vlammen slaan op de bovenverdieping naar buiten (foto: Persbureau Meter)

ZUIDLAREN - In een hoekwoning aan de Oude Dijk in Zuidlaren is aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op de naastgelegen woning.

Er is volgens een woordvoerder van de brandweer sprake van een grote uitslaande brand. "Het vuur is op de bovenverdieping ontstaan. Via de zolderverdieping dreigt de brand over te slaan naar de naastgelegen woning. Wij proberen dit te voorkomen."



De bewoners van de huizen hebben hun woning veilig kunnen verlaten.