Teleurstellende eerste dag NK sprint voor Jorritsma

SCHAATSEN - Gerben Jorritsma heeft een teleurstellend seizoen geen goed vervolg kunnen geven. Na de eerste dag van het NK sprint staat de schaatser uit Diever niet in de top tien. Alleen de winnaar van het toernooi plaatst zich voor het WK sprint.

Jorritsma begon de dag met een elfde tijd op de 500 meter. De 35,88 was meer dan een seconde langzamer dan de winnaar van de kortste sprintafstand, Jan Smeekens. Ronald Mulder eindigde als tweede, voor Dai Dai Ntab.Ook op de 1000 meter kon Jorritsma niet overtuigen. De 1.11,01 was de negende tijd, ruim achter winnaar Hein Otterspeer. De ploeggenoot van Jorritsma won in een tijd van 1.09,44 voor nummers twee en drie Ronald Mulder en Lucas van Alphen.Na twee afstanden gaat Ronald Mulder aan de leiding, voor Smeekens en Ottenspeer. Kjeld Nuis uit Emmen is al geplaatst voor het WK en neemt niet deel aan het NK.