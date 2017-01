Eelde komt in actie voor met uitzetting bedreigde vluchteling Wagif

EELDE - Wagif Faredzjualev uit Azerbeidzjan woont al 15 jaar in Eelde. Hij dreigt nu het land uitgezet te worden, omdat zijn documenten 3 februari aflopen. Bewoners, vrienden en klasgenoten van de kinderen van Wagif kwamen daarom vandaag in actie.

"Hartverwarmend dat zoveel mensen ons steunen. En niet alleen hier, maar ook online op Facebook", zegt Wagif. Hij blijft hoop houden dat hij mag blijven. In Azerbeidzjan wacht hem waarschijnlijk een plek in de gevangenis, omdat hij in het verleden dienstplicht weigerde. "Ik kan niet op iemand schieten. Wie er ook voor mij staat."Ruim 5000 mensen tekenden de petitie om Wagif in Nederland te houden. Eerder diende het CDA al een motie in om uitzetting tegen te gaan.