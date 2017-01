Elma de Vries vierde in Groningen

Elma de Vries (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries is er in geslaagd de leidende positie te behouden in het klassement om de KPN Cup. In Groningen werd de Meppelse vierde. De wedstrijd in Kardinge werd gewonnen door Irene Schouten.

In een zeer snelle wedstrijd was ontsnappen onmogelijk. Omdat er veel vrouwen het hoge tempo niet konden volgen, leek de wedstrijd op een afvalkoers.



Knokken

In de laatste ronden was het vechten voor een goede positie. Irene Schouten kwam als eerste uit de laatste bocht, om de koppositie niet meer uit handen te geven en verwees Lisa van der Geest en Carla Ketellapper-Zielman naar positie twee en drie.



Doel

De Vries eindigde op de ondankbare vierde plek, maar behield wel de leiding in het tussenklassement. "Het behouden van het oranje leiderspak was vandaag mijn doel en dat is gelukt. We gaan nu naar Oostenrijk, zodat ik het pak in ieder geval een paar weken in mijn bezit houd", aldus de Meppelse.