Pas op voor gladheid op binnenwegen

Vooral op binnenwegen kan het glad worden (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Iedereen die vanavond of vannacht de weg op gaat moet oppassen voor gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Drenthe.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag is dat terecht. "Op de binnenwegen waar niet gestrooid is, kunnen natte wegdelen gaan bevriezen. Later ontstaat mist waarvan het vocht ook kan aanvriezen."