Dames Sudosa-Desto eindelijk langs Veracles

Sudosa-Desto wint in eigen huis (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Driemaal is scheepsrecht voor Sudosa-Desto. Nadat de Asser dames tegen Veracles al tweemaal - competitie en beker - een overwinning door de vingers lieten glippen, waren ze zaterdagavond met 3-1 te sterk voor de Groninger studentes. Zo boekte de ploeg van Mark Afman en Erwin Sikkema na vier competitienederlagen op rij eindelijk weer eens een zege in de strijd om lijfsbehoud.

Sudosa-Desto, dat eennalaatste staat in de Topdivisie, begon in een goed gevulde sporthal Olympus goed aan het duel tegen de nummer zes. Het pakte gelijk een grote voorsprong en won de eerste set met 25-14.



De tweede set ging in eerste instantie gelijk op, waarna Veracles op een 15-20 voorsprong kwam. Sudosa-Desto kwam terug tot 19-20, maar zag de opponent een time-out nemen en vervolgens orde op zaken stellen: 21-25.



Goede kant van de score

Ook in het begin van de derde set waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, maar vanaf 9-9 was het Sudosa-Desto dat weer aan de goede kant van de score kwam. Veracles kwam van 23-17 terug naar 23-22, maar maakte juist op dat moment een technische fout, waarna een harde smash het einde van de derde set betekende: 25-22.



Zou het Sudosa-Desto deze keer wel lukken om Veracles aan de kant te schuiven? De Groninger studentes leken er in het begin van de vierde set nog een wedstrijd van te kunnen maken, maar Sudosa-Desto kwam aan de goede kant van de score en toen ging het ineens erg hard. Een donderspeech van Veracles-coach Paul Oosterhof -oud-coach Sudosa-Desto 2 - kon niet verhelpen dat de thuisploeg uitliep naar 17-7. Langs de lijn gesteund door een uitbundig meelevende coach Afman - die op zijn beurt weer een rijk Veracles-verleden heeft -, wist Sudosa-Desto het deze keer wel af te maken: 25-19.



'Terecht gewonnen'

Afman: "De vorige twee wedstrijden tegen Veracles speelden we goed en was het net niet, zoals het in de competitie wel vaker net niet is. Nu hebben we terecht gewonnen. Het was geen gestolen overwinning. We hebben goed gespeeld en ik ben trots op de meiden."



Sudosa-Desto staat met acht punten uit dertien wedstrijden op een elfde plaats. Het gat met Huizen, dat op een veilige tiende plaats staat, bedraagt vijf punten. Volgende week kan Sudosa-Desto in Huizen het gat terugbrengen naar twee punten. Rode lantaarndrager DeVoKo wist na tien nederlagen op rij de laatste twee duels te winnen en heeft nu zes punten.