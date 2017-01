Sterke Berga en Vreugdenhil worden niet beloond

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil en Ingmar Berga waren zaterdagavond de smaakmakers van de marathon in Groningen, maar stonden na afloop met lege handen. Niels Mesu profiteerde van het werk van de Okay ploeg. Beide Drenten lijken echter klaar voor de Weissensee.

Al in de eerste ontsnapping zat Berga mee. Maar ook Vreugdenhil liet zich met enige regelmaat van voren zien. De hele ploeg van ploegleider Peter de Vries reed attent van voren. Toen de beslissende kopgroep werd samengesteld, zat de hele ploeg in de kopgroep.Berga en Vreugdenhil wisten, met 19 andere rijders, een ronde voorsprong te pakken. Toen er, met nog 22 ronden te rijden, er weer een nieuwe kopgroep ontstond, reed de tuinder uit Eldersloo in zijn eentje het gat dicht, maar Vreugdenhil zag dat de rest van het peloton even later weer aansloot.In de slotfase probeeerde Berga het nog alleen, maar zijn poging strandde vijf ronden voor het einde. In de sprint kon de Hoogevener, net als Vreugdenhil, geen rol van betekenis meer spelen. Mesu was de snelste van het peloton, waar Arjan Stroetinga in het laatste rechte stuk viel. Evert Hoolwerf en Bob de Vries werden tweede en derde. Vreugdenhil vond zichzelf terug op een veertiende positie, Berga werd negentiende.Vreugdenhil had genoten van de wedstrijd en van zijn ploeg. "We komen steeds beter in vorm en dat is goed nieuws voor de natuurijswedstrijden in het buitenland, die er nu aankomen", aldus Vreugdenhil. Ook Berga blikte tevreden terug: "De goede benen komen terug, eindelijk."