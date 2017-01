Red Giants wint zinderende thriller van De Groene Uilen

Red Giants boekt tweede zege op rij (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL- Bijna de gehele wedstrijd stond Red Giants achter tegen de Groene Uilen, maar in een krankzinnige slotfase wonnen de Meppelaren toch nog met 64-61. Met de overwinning op de Groningers houdt de ploeg van trainer Patrick Koning uitzicht op de play-offs.

Red Giants verloor voor de winterstop vier keer achter elkaar, maar wist vorige week eindelijk weer eens een overwinning te boeken. De ploeg uit Meppel won uit bij Punch met 68-78.



Slordig begin

Het begin van de wedstruhd was van beide kanten erg matig. De Groene Uilen had het vizier niet op scherp, maar Red Giants wist daar niet van te profiteren. Sterker nog, het schotpercentage van de Meppelaren was dramatisch te noemen. Toch wist de ploeg van Patrick Koning de schade in het eerste kwart beperkt te houden: 11-16.



In het tweede kwart nam De Groene Uilen afstand door twee driepunters. Daartegenover wist Rikus ten Napel twee driepunters te produceren. De Groningers behielden hun voorsprong omdat Red Giants de kansen - die het zeker wel kreeg – niet genoeg wist te verzilveren. Uitzondering was Rikus ten Napel die zijn ploeg in zijn eentje op de been hield. Aan het einde van het tweede kwart kwam Red Giants bijna langszij door toedoen door van Ten Napel en Dick de Weijer die de score terugbrachten tot 32-35.



Onder de bezielende leiding van Ten Napel begint Red Giants sterk aan het derde kwart. De Groene Uilen moeten meer fouten maken om de Meppelaren af te stoppen, en dat betekent meer vrije worpen voor de ploeg van Patrick Koning. Rikus ten Napel brengt de stand terug tot 42-43, maar door grote fouten van Bas Rozendaal, die duidelijk niet zijn avond had, en Rivallo Putuhena liepen de Groningers uit naar 43-55.



Krankzinnige slotfase

In de slotfase wisten de Meppelaren zich nog één keer op te richten. Na twee succesvolle schoten van Rozendaal en een fraaie driepunter van Dick de Weijer kwam Red Giants terug tot 53-59. Het dak ging er helemaal af toen Rikus Ten Napel er 62-61 van maakte, met nog ruim 30 seconden te spelen. Dick de Weijer wist twee vrije worpen raak te schieten, waarna hij de eindstand op 64-61 bracht. De vreugde in Sporthal Ezinge was groot, helemaal omdat de Meppelaren de hele wedstrijd achter stonden.



Door de overwinning gaat Red Giants De Groene Uilen voorbij op de ranglijst. De Groningers hebben wel drie wedstrijden minder gespeeld. De play-offs zijn nog haalbaar voor de Meppelaren. Om de play-offs te halen moet Red Giants bij de bovenste vier zien te eindigen.