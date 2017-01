E&O met Vidovic meer mans: play-offs zeker

HANDBAL - E&O heeft zich vanavond na een vrij eenvoudige zege op Hellas geplaatst voor de play-offs om de landstitel en dus een plek in de BENE-League. In Emmen werd het na een ruststand van 14-13 uiteindelijk 26-17. Topschutter werd debutant Marko Vidovic met negen treffers.

De Kroaat gaf in Emmen meteen zijn visitekaartje af. De boomlange linkeropbouwer liet zien over een uitstekend schot te beschikken, scoorde de eerste goal van de avond en nam bovendien meteen zijn verantwoordelijkheid in de dekking.Vidovic was zelf ook tevreden over zijn debuut. "Als je negen scoort in de eerste wedstrijd voor een nieuwe club, dan moet je content zijn. Natuurlijk zal het allemaal nog beter moeten, maar dat kan ook", aldus de topschutter van de avond. "Het is voor mij wel even wennen, want het niveau waarop ik acteerde bij mijn laatste club in Duitsland was toch wel wat lager. Daar trainden we maar drie keer per week en lag het tempo in wedstrijden veel lager. Gelukkig hebben we nog een paar weken om ons klaar te stomen voor de strijd in de kampioenspoule."E&O, zonder de zieke Toby Trouw, speelde een matige eerste helft en keek zelfs even tegen een 5-7 achterstand aan. "Op zich niet zo gek, want het was een toch een soort van oefenduel voor ons. Het was de eerste na de winterstop, zonder Toby en met Marko die meteen startte in de basis. Dan is het logisch dat het even wennen is", aldus E&O trainer/coach Edwin Kippers. "Eigenlijk was er een opstootje voor nodig in de tweede helft om iedereen echt bij de les te krijgen en uiteindelijk werd het nog een ruime overwinning."De club uit Emmen heeft nu 32 punten uit 18 duels. De enige ploeg die E&O nog uit de play-off kon houden is Houten. Die ploeg heeft 24 punten uit 18. Met nog vier duels te gaan is deelname aan de kampioenspoule zeker voor de groen-witten. In theorie kan Houten nog op gelijke hoogte komen, maar het doelsaldo van E&O is +162 en dat van Houten +47.