Hurry Up hervat BENE-League met nederlaag bij koploper

Hurry Up onderuit in Hasselt (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry Up is er bij de hervatting van de BENE-League niet in geslaagd om Initia Hasselt opnieuw pootje te lichten. Op bezoek bij de koploper en regerend titelhouder ging de ploeg van Martin Vlijm met 32-28 onderuit.

Hurry Up sloot de eerste helft af met een 14-13 voorsprong, maar moest het toen al stellen zonder Tomas Bernatavicius al kwijt met een blessure. De Litouwer moest al na vijf minuten geblesseerd het veld verlaten. De smalle basis van Hurry Up begon zich in de tweede helft te wreken en toen de Zwartemeerders ook nog enkele opgelegde kansen begonnen te missen, was het Hasselt dat de wedstrijd naar zich toe trok. "Hurry Up-trainer Martin Vlijm: "Als je maar negen spelers overhoudt wordt het lastig om zo'n duel te winnen."



Vaidas Trainavicius was goed voor elf goals.



Oefenwedstrijd

Dinsdag speelt Hurry Up in eigen huis een oefenwedstrijd tegen de Duitse Bundesliga-club HSG Nordhorn. Voor Drentse middenmoter is dit een mooie gelegenheid om de nieuwe aanwinst Almir Balas, die niet speelgerechtigd is voor de BENE-League, klaar te stomen voor de naderende Nederlandse kampioenspoule en de strijd om de nationale beker. Vlijm liet doorschemeren dat er dinsdag nog een andere speler op proef is. "Maar daar zeg ik niets over totdat hij er daadwerkelijk is", aldus de Amsterdamse coach. Komende zaterdag speelt Hurry Up de thuiswedstrijd tegen Visé, de nummer vijf van de ranglijst.