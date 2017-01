Nederlaag met perspectief voor dames E&O

HANDBAL - De dames van E&O konden op bezoek bij Quintus lang in het spoor van de thuisploeg blijven, maar genoeg voor een puntje was het niet voor de formatie van Frank van der Zanden en Vincent Mooi. Het duel in Kwintsheul eindigde in 32-29.

Bij rust keek een goed spelend E&O tegen een 17-13 achterstand aan. Die achterstand had kleiner kunnen zijn als de Emmer dames wat vaker het net in plaats van de paal hadden geraakt. In de tweede helft wist E&O bij te blijven en in de slotfase zelfs op één puntje te komen. E&O probeerde nog de gelijkmaker te forceren, maar liep daardoor in het mes en verloor uiteindelijk met drie punten verschil.E&O-coach-Frank van der Zanden, die in de drie wedstrijden na zijn aanstelling nog geen punten heeft mogen bijschrijven, was na afloop trots op zijn ploeg. "We hebben goed gespeeld, plezier uitgestraald en strijd geleverd. Dit geeft hoop richting de volgende duels."E&O heeft vier punten uit veertien duels en staat daarmee op de voorlaatste plek in de eredivisie.