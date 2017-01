Supermarkt Gasselternijveen laat nog op zich wachten

GASSELTERNIJVEEN - Gasselternijveen heeft nog steeds geen nieuwe supermarkt, maar de stuurgroep in het dorp heeft goede hoop dat de winkel er alsnog komt.

"De ondernemer die de nieuwe winkel wilde runnen haakte om persoonlijke redenen af", zegt Jan Willem Koops van de stuurgroep, die de supermarkt weer open wil krijgen. "We zijn nu met twee andere kandidaten in gesprek, maar dit levert helaas vertraging op."De Spar-supermarkt in het dorp sloot afgelopen september, waarna het dorp in actie kwam. Een ondernemer die een supermarkt met de naam Dagwinkel wilde beginnen werd snel gevonden, maar zocht startkapitaal.Het plan werd enthousiast ontvangen in het dorp en het benodigde geld was snel bij elkaar door een crowdfundingsactie, maar de betrokken ondernemer haakte dus toch af.De stuurgroep benaderde vorige week twee nieuwe kandidaten die de supermarkt willen runnen. "De namen zijn aangeleverd door Van Tol Retail uit Oosterwolde. Dat is het bedrijf dat de nieuwe supermarkt gaat bevoorraden", vertelt Koops. "Van Tol heeft ook de inventaris van de oude supermarkt overgenomen, het bedrijf ziet toekomst in het plan."Inwoners die meedoen aan de crowdfundingsactie hoeven volgens Koops niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. "We hebben een eenmalige machtiging gekregen die we pas innen als de supermarkt daadwerkelijk opent. Als het plan onverhoopt niet doorgaat, verscheuren we de machtigingen."Het is nog niet duidelijk op welke termijn de nieuwe dorpswinkel een feit moet zijn.