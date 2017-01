Emmenaar aangehouden voor steken van man uit Beilen

De politie heeft een man aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

BEILEN - Een 22-jarige man uit Emmen is aangehouden, omdat hij gisterochtend een 20-jarige Beilenaar met een mes zou hebben gestoken.

Het steekincident was bij een huis aan de Grote Driestraat in Beilen.



De politie kreeg rond 5.00 uur 's ochtends de melding dat de man uit Beilen gewond was. De verdachte Emmenaar zat een paar huizen verderop en werd daar aangehouden. Volgens de politie kennen de twee elkaar.



Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht, de verdachte zit nog vast. De politie doet verder onderzoek naar het steekincident.