Inzamelingsactie voor gedupeerden woningbrand Zuidlaren

De brand van gisteren (foto: Persbureau Meter)

ZUIDLAREN - Buurtpreventie Zuidlaren is een hulpactie gestart voor de bewoners van het huis dat gisteren in het dorp in brand stond.





Buurtpreventie Zuidlaren zegt vooral op zoek te zijn naar kleding. Zo wordt onder meer gevraagd om spijkerbroeken, truien en sokken. Ook is er behoefte aan linnengoed en een opslagplaats voor spullen die eventueel nog uit het huis gered kunnen worden. Mensen die spullen willen afgeven, kunnen terecht op Nijslagen 35 in Zuidlaren. In een hoekwoning aan de Oude Dijk woedde gisteren een grote brand. De brandweer had moeite het vuur te bestrijden.