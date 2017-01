Jens Dekker tóch naar WK veldrijden

Jens Dekker naar WK (foto: familie Dekker)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg rijdt volgend weekend het WK veldrijden voor beloften in Luxemburg.

Vandaag maakte hij z'n rentree met de 25e plaats in de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.



De 18-jarige Drent heeft al sinds begin september last van een virus, waar hij steeds niet van wist te herstellen. Hij miste daardoor onder meer het NK veldrijden in St Michielsgestel.



In Hoogerheide moest Dekker vandaag achteraan starten en begon hij bewust rustig aan z'n wedstrijd. Langzaam schoof hij op naar voren, maar in de laatste ronde moest hij toch weer terrein prijsgeven. De Drentse renner hield een redelijk goed gevoel over aan de wedstrijd in Brabant.

Door: Karin Mulder