Marije Joling pakt Nederlandse allroundtitel en WK-ticket

Marije Joling (foto: ANP)

SCHAATSEN - Marije Joling (29) uit Assen is vanmiddag in Thialf Nederlands kampioene allround geworden.

Daarmee plaatste ze zich meteen voor het WK allround dat op 3 en 4 maart in Hamar wordt verreden.



Met een voorsprong van een dikke seconde op Linda de Vries en met dik vier seconde op Yvonne Nauta, begon Joling als klassementsleidster aan de afsluitende 5.000 meter. Maar Joling verloor in een rechtstreeks duel slechts 1,6 seconde op Nauta.



Joling werd eerder dit weekend al derde op de 500 meter (39.98), tweede op de 3.000 meter (4.07.78) en de 1.500 meter (1.58.46).



Linda de Vries

Linda de Vries werd in het eindklassement vijfde.



Met 39.68 begon ze het toernooi verrassend goed met de tweede tijd van de dag. De Vries vervolgde haar toernooi met twee vijfde plaatsen op zowel de 3.000 meter (4.09.79) en de1.500 meter (1.58,70). Op de afsluitende 5.000 meter werd ze zesde in 7.13.11.



Voor De Vries is het seizoen internationaal gezien afgelopen.

Door: Karin Mulder Correctie melden