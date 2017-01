Alcides pakt punt tegen Bemmel

Alcides-Bemmel (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Alcides heeft aan de eerste wedstrijd na de winterstop een punt over gehouden. Tegen Bemmel kwam de ploeg uit Meppel niet verder dan een 0-0 gelijkspel.

Trainer Casper Goedkoop moest, door een aantal blessures, zijn opstelling op meerdere posities wijzigen. Bemmel, dat bij winst de koppositie in de 1e klasse E kon overnemen, voetbalde in de beginfase iets makkelijker, zonder dat het veel kansen wist te creëren. Maar ook de thuisclub werd zelden gevaarlijk in de eerst twintig minuten.



Ook in het tweede deel viel er voor het weinige publiek dat op de wedstrijd was afgekomen, nauwelijks kansen te zien en was de 0-0 ruststand logisch.



Tweede helft

In de tweede helft was de eerste kans voor de gasten, maar Alcides doelman Barry Ditewig zag het afstandsschot net voorlangs gaan. Aan de andere kant was de thuisploeg ook een paar keer gevaarlijk, maar ontbrak het de ploeg aan scherpte.



Door het gelijkspel heeft Alcides na 13 wedstrijden 16 punten en staat, met Stevo, op een tiende plaats. Bemmel gaat met ROHDA Raalte en BVC'12 aan de leiding. Alle drie de ploegen hebben 25 punten uit 13.

Door: René Posthuma Correctie melden