Marije Joling: Ik ben superblij, mooier kan het niet

Een opgeluchte Marije Joling (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

SCHAATSEN - "Ik ben superblij, mooier kan het niet. Ik ben Nederlands kampioene en ik mag ook nog naar het WK in Hamar toe, dat is echt de goedmaker van het seizoen".

Dat zegt een opgeluchte Marije Joling uit Assen. Nadat ze al twee dagen aan de leiding gaat in het klassement van het NK allround, trekt ze vanmiddag op de afsluitende 5.000 meter de Nederlandse titel over de streep.



Supergaaf

"Dat je dan aan het publiek hoort dat je gewonnen hebt is supergaaf", zegt Joling die in een rechtstreeks duel met Yvonne Nauta genoeg marge overhield om het NK allround te winnen.



"Ik ging wel van m'n eigen kracht uit. Ik probeerde een vlakke race te rijden en ik wilde zolang mogelijk rondjes 33 blijven rijden. Maar zes rondes voor het einde werd het al moeilijk. Ik zag Nauta best snel van me wegrijden. Toen begon ik hem een beetje te knijpen. Maar tijdens de laatste drie rondes hoorde ik van de kant dat Nauta kapot zat. Toen vond ik weer een klein beetje meer energie, waardoor ik hem nog wel aardig vlak kon houden."



Seizoensverlenging

Door deze overwinning krijgt het seizoen van Joling nog een aardige staartje. Dit ondanks dat ze zich niet wist te plaatsen voor het WK afstanden in Zuid-Korea, wat haar hoofddoel van het seizoen was.



"Ik mag volgend weekend wél starten tijdens de Worldcup van Berlijn en daarna ga ik naar het WK allround in het Noorse Hamar. Ook de finale van de Worldcup in Stavanger mag ik rijden."



Sponsor

Bijzonder is dat de Nederlands kampioene allround bij Team Victorie nog altijd rondrijdt zonder sponsor.



"Ik heb dingen zelf betaald afgelopen seizoen. Bijvoorbeeld het trainingskamp op Gran Canaria. Ik heb het er graag voor over, maar het zou heel fijn zijn als deze Nederlandse titel bijdraagt aan het binnenhalen van een sponsor. Ik hoop ook dat we als team bij elkaar kunnen blijven, volgend seizoen", besluit Joling die vanavond haar overwinning gaat vieren met een wijntje.

Door: Karin Mulder Correctie melden