Survival steeds populairder in Drenthe: 'Mensen willen meer dan alleen hardlopen'

HAVELTE - Ja, het was koud vanochtend. Het vroor ongeveer een graad of vijf. Maar dat weerhield zo'n twintig sporters van Survival Havelte er niet van om flink te trainen. De club bestaat ruim zes jaar en merkt dat het survivallen steeds meer in trek is.

De club in Havelte is niet de enige. Ook bij verenigingen in Norg en Westerbork stijgt het aantal leden.



Het principe van survivallen is eigenlijk vrij simpel. "Het is een wedstrijdsport waarbij je een parcours aflegt van acht, twaalf of ongeveer achttien kilometer", legt Walter Klerks uit. De voorzitter van Stichting Survival Havelte is zelf ook fanatiek als het op survivallen aankomt.



"Op dat parcours kom je van alles tegen. Tientallen hindernissen, je moet boogschieten, aan touwen hangen en eventueel ook houthakken", gaat Klerks verder. Hij snapt wel waarom de sport steeds populairder wordt: "Mensen willen meer dan hardlopen. Met survival train je het hele lijf. Je verlegt je grenzen."



In Havelte begon Klerks ruim zes jaar geleden met een viertal leden: "Dit groeide gestaag door naar ongeveer negentig. Nu zitten we op 142 leden." De club had vorig jaar zelfs een ledenstop omdat het simpelweg teveel werd. Maar na de bouw van een nieuwe hindernisbaan kunnen ze weer nieuwe sporters verwelkomen. "En sindsdien zijn er dan ook weer twaalf nieuwe leden bijgekomen", aldus Klerks.



De verenigingen in Norg en Westerbork merken ook dat Drenten kennelijk graag het uiterste van hun lichaam vragen. Westerbork geeft aan de laatste jaren goed te groeien, zo kwamen er in 2016 35 leden bij. In Norg kregen ze er ook 31 mensen bij en denken ze na over de aanleg van een permanente survivalbaan.

