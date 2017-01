Auto tegen de boom in Geesbrug

De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter) De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Persbureau Meter)

GEESBRUG - Een automobilist is vanavond tegen een boom gereden op de Luchiesweg in Geesbrug.

De bestuurder van het voertuig raakte hierbij gewond en is door het ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de wagen raakte zwaar beschadigd.



Hoe het ongeluk is gebeurd is niet duidelijk.