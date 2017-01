Gerben Jorritsma: Ik moet beter m'n rust pakken

Gerben Jorritsma (foto: Team LottoNL Jumbo)

SCHAATSEN - Gerben Jorritsma (23) uit Diever is tiende geworden tijdens het Nederlands kampioenschap sprint in Thialf.

Het contrast is groot met vorig seizoen toen hij nog z'n eerste wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter wist te winnen.



"Het is heel hard. Je schaamt je gewoon dat je zo over de finish komt", zegt Jorritsma na afloop van het sprinttoernooi in Thialf.



Al het hele schaatsseizoen is hij op zoek naar oorzaken van z'n mindere prestaties. De testen laten zien dat hij fysiek beter is dan vorig jaar. Ook aan z'n materiaal heeft hij al wat gesleuteld. Maar het zorgde nog niet voor de gewenste verbetering.



Rust pakken

Toch denkt Jorritsma nu de oorzaak te weten. "We hebben harder getraind en daarin heb ik waarschijnlijk niet goed genoeg m'n rust gepakt. Ik ben iemand die niet goed stil kan zitten en altijd dingen wil doen. Maar rust hoort ook bij topsport. En als je moe bent in het seizoen, herstel je niet meer zo snel. Ik moet nu eerst weer helemaal goed worden, een hele goede zomer draaien en dan sta ik er volgend seizoen weer."



Trainer Jac Orie

Trainer Jac Orie wil niet voor radio reageren, maar zegt dat hij er het volste vertrouwen in heeft dat Jorritsma er volgend seizoen weer staat. "Het is een jonge kerel. Kom op nou. Gewoon even wakker worden", laat Orie weten.



Niek Deelstra vijftiende

De pas 19-jarige Niek Deelstra uit Hoogeveen was niet topfit afgelopen weekend. Hij moest na vier sprintafstanden genoegen nemen met de vijftiende plaats.



Rugklachten voor Joost Born

Ook voor de andere twee Drenten werd het sprinttoernooi niet wat ze ervan verwacht hadden. Joost Born uit Schipborg reed rond met rugklachten en kwam tot overmaat van ramp tijdens de laatste 1.000 meter ook nog ten val, waardoor hij niet in de einduitslag werd opgenomen.



De Nederlandse sprinttitel ging overigens naar Ronald Mulder.

Door: Karin Mulder Correctie melden