Code geel: dichte mist en gladheid

Dichte mist kan voor gevaarlijke situaties zorgen (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) waarschuwt voor gladheid en dichte mist op de Drentse wegen.

Met name in het oosten en noordoosten van het land kan het lokaal glad zijn door bevriezing van natte stukken van de weg. Verder zegt het KNMI dat het in Drenthe en Groningen extra gevaarlijk is door de dichte mistbanken die vanuit het oosten het land intrekken.



Het KNMI raadt automobilisten aan hun snelheid aan te passen en afstand te houden.