Ondernemers oude dierenpark pleiten voor cameratoezicht

EMMEN - Ondernemers in het oude dierenpark willen graag cameratoezicht om de beveiliging op het terrein te vergroten.

Dat zegt kunstenaar Ingo Leth, wiens galerie vorig jaar werd verwoest door jongeren.Vorige week werd bij een goud- en zilversmid met een pand in het oude dierenpark voor duizenden euro’s aan sieraden gestolen. Die inbraak toont volgens Leth het belang van extra beveiliging aan. "We moeten als dierenparkondernemers ook onze verantwoordelijkheid nemen en zelf maatregelen nemen. Hoe we dit gaan aanpakken is onderwerp van gesprek", vertelt de kunstenaar.Ook Aafke Hof van de goud- zilversmederij pleit op haar facebookpagina voor meer veiligheidsmaatregelen. "Wij willen er als kunstenaars en ondernemers heel graag iets moois van maken in het oude dierenpark. Maar 's avonds om vijf uur het hek dicht doen, zonder toezicht en camera's, is een vrijbrief voor criminelen. Ze lopen over de daken en hebben vrij spel. Niemand kan erbij en de politie moet omrijden. Met vele minuten verlies", vertelt Hof.Wanneer en of er camera's geplaatst worden is nog niet bekend.