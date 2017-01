Politie: Geen dreiging voor scholen in Emmen

Er is volgens de politie geen bommelding geweest en er is ook geen gevaar (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft vandaag een aantal telefoontjes gehad van ongeruste ouders uit de buurt van Emmen. De ouders vragen zich af of het veilig is om hun kinderen naar school te brengen maandag.

De aanleiding voor de telefoontjes zijn geruchten op Facebook over een bommelding op een school in Emmen. Waar het verhaal vandaan komt weet niemand, maar er is volgens de politie één ding zeker: er is geen bommelding en er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat er iets gaat gebeuren.



Een woordvoerder van de politie laat weten dat er bij een serieuze dreiging wel maatregelen worden genomen, maar dat is niet het geval.



St. Frans School

Een van de verhalen die een compleet eigen leven is gaan leiden gaat over de St. Frans School in Emmermeer. De school zou doelwit zijn van een aanslag en op de social media roepen ouders al op dat ze hun kinderen niet naar school brengen. Directrice Anja Reckers laat in een bericht aan ongeruste ouders weten geen idee te hebben hoe het verhaal in de wereld is gekomen en dat kinderen maandag gewoon naar school kunnen komen. “Waar deze geruchten vandaan komen weet ik niet maar ze zijn absoluut niet waar”, schrijft ze in het bericht. Reckers besluit haar bericht met “vriendelijke groeten en tot morgen.”



Steeds gekker

Vanmiddag was op de redactie bekend dat het zou gaan om het St. Frans School, maar inmiddels zijn de verhalen zo uiteenlopend op de sociale media dat meerdere scholen potentieel doelwit zouden zijn. Ook middelbare scholen wordt inmiddels over gesproken. Zo wordt het verhaal gedurende de dag steeds groter.



De telefoontjes die de politie gekregen heeft zijn uitsluitend gedaan door mensen die de wilde verhalen op facebook gelezen hebben, maar geen van de bellers kan iets concreets vertellen.



De politie zegt dus dat er niets aan de hand is en dat dit verhaal op de sociale media een eigen leven is gaan leiden. Volgens de politie en de directrice kunnen kinderen morgen gewoon naar school.