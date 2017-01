Iwema 'hobbelt mee' in debuutwedstrijd als ijsracer

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema werd vanmiddag bij zijn debuutwedstrijd als ijsracer in het Duitse Steingaden veertiende. De oud MotoGP-coureur verzamelde in alle heats twee punten.

IJsracer Iwema springt in het diepe

De race, die werd bezocht door zo'n 2000 toeschouwers, werd gewonnen door wereldtopper Franky Zorn.Iwema liet voorafgaand aan zijn debuut al weten dat hij zichzelf weinig illusies maakte over de wedstrijd in Duitsland. "Het is voor mij gewoon een kwestie van leren. Dat kan je alleen doen door veel te trainer en wedstrijden te rijden."Slechts twee en een halve dag had Iwema getraind op het ijs. Alleen met die ervaring vertrok hij gistermiddag laat richting Zuid-Duitsland. "Ik gooi mezelf ongelooflijk in het diepe natuurlijk", zei hij vrijdag al.Diverse 'kenners' hadden Iwema afgeraden om nu al mee te doen aan een internationale wedstrijd. "Toch ben ik blij dat ik ben gegaan en heb ik absoluut geen spijt. Ik hobbelde er natuurlijk wel een beetje achteraan in alle heats, maar heb veel geleerd vandaag."Vanaf nu richt Iwema zijn vizier op de enige wedstrijd in Nederland, in Thialf eind maart, waar Iwema mee zal strijden voor de Roelof Thijs Bokaal. "Dat is het uiteindelijke doel. Daar moet ik nog wel de nodige dingen voor realiseren. Met name financieel heb ik nog niet alles voor elkaar. Ik ben naarstig op zoek naar sponsors.1. Franky Zorn 152. Günther Bauer 143. Max Niedermaier 134. Charly Ebner 115. Stefan Pletschacher 116. Tobias Busch 97. Markus Jell 98. Josef Kreuzberger 79. Sebastian Gegenbauer 710. Hans Weber 711. Erwin Schuster 612. Luca Bauer 413. Simon Reitsma 314. Jasper Iwema 215. Reinhard Greisel 2