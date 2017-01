Echtpaar uit Ruinen bijna tachtig jaar bij elkaar

Ze zitten er nog kwiek bij: Arend (100) en Aaltje (98) (foto: familie Noordhuis)

RUINEN - Doe het maar eens: 79 jaar lang getrouwd zijn. Het is meneer en mevrouw Noordhuis-Nijstad uit Ruinen gelukt.

Vandaag precies 79 jaar geleden stapten ze met elkaar in het huwelijksbootje.



Arend Noordhuis en Aaltje Nijstad zijn 100 en 98 jaar, maar nog fit. Ze wonen nog helemaal zelfstandig in hun eigen huisje vertelt dochter Bertha Tissing-Noordhuis. "Een sterk geslacht", grapt ze.



Maar wat is nou de truc van zo'n lang huwelijk? "Geven en nemen", vertelt de dochter van het stel. Volgens haar vertelden haar ouders dat tijdens hun 75-jarige huwelijk.



Het feest werd vandaag bescheiden gevierd. Het echtpaar maakt zich op om volgend jaar hun 80-jarige trouwdag te mogen vieren.