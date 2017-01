Ook Jos Fidom weg bij MSC

VOETBAL - Jos Fidom vertrekt na dit seizoen bij zondaghoofdklasser MSC. Het is, na Alex Zomer, de tweede sterkhouder die aan het einde van het seizoen de Meppeler club verlaat.

Alex Zomer vertrekt bij MSC

Uitslagen oefenduels amateurvoetbal

Fidom, die bezig is aan zijn achtste jaar bij MSC, wil volgend seizoen op zaterdag spelen.In die acht jaar maakte Fidom 82 doelpunten. Dat deed hij voornamelijk in de hoofdklasse, want al in zijn eerste seizoen promoveerde hij met de Meppeler Sport Club.Jarenlang was hij samen met zijn broer, Camiel Fidom, het aanvalsduo én het gezicht van MSC. De jongste Fidom verruilde afgelopen zomer MSC voor zaterdaghoofdklasser Staphorst.