Heerkes wordt hoofdtrainer van 'Nederlands' Qingdao Red Lions

VOETBAL - Gert Heerkes wordt per 1 februari hoofdtrainer van de Chinese club Qingdao Red Lions. Vrijdag kondigde de huidige hoofd opleidingen en jeugdtrainer van FC Emmen zijn afscheid al aan bij de Drentse club.

Heerkes verruilt FC Emmen voor buitenlands avontuur

Qingdao Red Lions is een club die in april 2016 werd opgericht door voormalig ADO Den Haag-directeur Piet van der Pol. De club kwam in het eerste jaar uit op het derde niveau en miste, onder leiding van Jan Poortvliet, promotie naar League 2. Dit jaar is promotie opnieuw de doelstelling, want Van der Pol wil met zijn club zo snel mogelijk naar de Super League, het hoogste niveau in China.Poortvliet blijft overigens ook betrokken bij het eerste elftal. "We gaan het samen doen", aldus Heerkes die komend seizoen (dat start op 25 maart) niet kan beschikken over buitenlandse spelers. "In de reguliere competitie is het wel toegestaan, maar in de play-offs voor promotie naar League 2 mag een team alleen spelen met Chinezen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het hele seizoen zonder buitenlanders te spelen."Gevolg was dat de club in december afscheid nam van gerenomeerde spelers als Kwame Quansah, de ex-international van Ghana en oud-speler van Ajax en Heracles Almelo, de Zweedse aanvaller David Löfquist (die bij Parma speelde) en de Servische buitenspeler Milan Peric (ex-Partizan Belgrado).Op enkele Egyptische websites werd al melding gemaakt dat Heerkes de rest van het seizoen hoofdtrainer zou worden van Al Nasr. "Dat klopt. Die club was als eerste heel concreet, maar daarna duurde het voor mijn gevoel te lang waardoor ik voor een terugkeer naar China koos", aldus Heerkes die van december 2013 tot eind 2014 assistent-trainer was bij Super League-club Jiangsu Sainty in Nanjing.In het verleden was de Hardenberger al hoofdtrainer van Heracles, Willem II, Veendam en vorig seizoen na het vertrek van Marcel Keizer een periode bij FC Emmen.