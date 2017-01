Tegenstanders windmolens sturen manifest naar Tweede Kamer

2E EXLOERMOND - Tegenstanders van de komst van windmolens in Drenthe en Groningen hebben een manifest gestuurd naar de Tweede Kamer.

Ze roepen de Kamer op naar alternatieven voor windmolens te kijken. In het manifest benadrukken de tegenstanders van windmolens dat ze meer zien in een zonnepark.Het manifest is ondertekend door tientallen instanties. "De inhoud van dit manifest wordt breed gedragen door de medeondertekening van ruim dertig maatschappelijke -en bewonersorganisaties, die op hun beurt vele tienduizenden inwoners uit de zoekgebieden en daarbuiten vertegenwoordigen", meldt Lies Zondag van de actiegroep Tegenwind N33.Minister Kamp van Economische Zaken legde vorige week donderdag een motie voor een bezinningsperiode over windmolens naast zich neer. In die motie van SP en PvdA werd Kamp opgeroepen naar alternatieven te kijken. De minister liet weten dat hij de alternatieven heeft onderzocht en dat windmolens de meest kosteneffectieve optie zijn.Vrijdag kondigde SP-Kamerlid Eric Smaling aan dat hij morgen een spoeddebat gaat aanvragen over het besluit van Kamp de motie naast zich neer te lachen.