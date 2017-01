Vliegtuigen landen in Eelde vanwege mist op Schiphol

EELDE - Twee vliegtuigen die rond deze tijd zouden landen op Schiphol zijn uitgeweken naar Groningen Airport Eelde in verband met mist.

Het gaat om vluchten uit Teesside in Groot-Brittannië en uit de buurt van de Noorse hoofdstad Oslo.Vanwege de mist is ook een aantal vluchten dat op Schiphol zou landen vertraagd. Reizigers wordt geadviseerd de vluchtinformatie goed in de gaten te houden.