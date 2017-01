Stelling: Ik herken nepnieuws op sociale media

EMMEN - Een school in Emmen die doelwit zou zijn van een aanslag; dat gerucht ging gisteren rond op Facebook.

Maar het bericht klopt niet. De politie zegt dat er geen concrete dreiging is. Waar het bericht vandaan komt, is niet bekend.Dat er veel nepnieuws op sociale media verschijnt is niet nieuw. In de Verenigde Staten en Duitsland werkt Facebook inmiddels samen met factcheckers, om onwaarheden van het sociale medium te weren. In Nederland is deze samenwerking er nog niet, schrijft De Volkskrant Facebook is niet de enige die nepnieuws wil aanpakken. Vanmorgen werd bekend dat de chat-app Snapchat strenge maatregelen neemt tegen partijen die misleidende of onjuiste nieuwsverhalen publiceren in Snapchat Discover, de nieuwssectie van de app.