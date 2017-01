De Akker in Meppel uitgeroepen tot excellente school

De vlag kan uit op De Akker in Meppel (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

MEPPEL - Het is vandaag feest op christelijke basisschool De Akker in Meppel. De school is uitgeroepen tot excellente school. Daarmee is het de derde school met het predicaat 'excellent' in onze provincie.





De vlag uit

In totaal heeft de school 230 leerlingen. Volgens directeur Herman Langhorst van christelijke onderwijsorganisatie PCOB Meppel gaat vandaag de vlag uit op school. "De leerkrachten en kinderen vieren feest. Er is taart en de leerlingen gaan zelf cakejes versieren."



Drie excellente scholen

Het ministerie van Onderwijs geeft vandaag 54 scholen in ons land het predicaat 'excellent'. Het totale aantal komt daarmee op 184. In Drenthe waren al twee excellente scholen: pcbs De Regenboog kreeg het predicaat vorig jaar en pcbs Juliana van Stolberg in Hoogeveen in 2015.



