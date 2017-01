Provincie waarschuwt: Niet schaatsen op kanalen

ASSEN - De provincie Drenthe adviseert schaatsliefhebbers om niet op kanalen te gaan schaatsen.

"Ook al lijkt het ijs op veel plaatsen begaanbaar, toch is het door de stromingin het water zeer onbetrouwbaar. Waarschuw vooral ook kinderen voor dit gevaar", aldus de provincie.Bovendien vriest het niet hard. Vanmorgen schommelde de temperatuur rond het vriespunt. Maar later op de dag gaat het volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag twee tot drie graden dooien."De koude periode met droog weer houdt de komende dagen wel aan. IJsdagen, waarbij de temperatuur 24 uur lang onder nul blijft, zitten er niet in. Maar flink dooien doet het ook niet", aldus Van der Zwaag.Schaatsen op kanalen en andere openbare wateren is dus af te raden. Maar in onze provincie zijn wel meerdere officiële ijsbanen open, waar veilig kan worden geschaatst. Kijk voor een compleet overzicht op: rtvdrenthe.nl/ijsbanen