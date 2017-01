'Sint Pannekoek moet nog groter worden'

MANTINGE/GRONINGEN - "Het overlijden van Jan Kruis is als een schok bij ons binnen gekomen." Dat zegt Rosa Veldman van Stichting Sint Pannekoek Groningen.

Afgelopen donderdag overleed de geestelijk vader van Jan, Jans en de kinderen op 83-jarige leeftijd.Sint Pannekoek werd in 1986 voor het eerst genoemd in een stripverhaal van Jan, Jans en de Kinderen. Daarin bedenkt opa een smoes om geen boontjes te hoeven eten.Hij vertelt dat het op 29 november Sint Pannekoek is en dat er volgens de traditie dan pannenkoeken moeten worden gegeten. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat iedereen een pannenkoek op het hoofd legt.Inmiddels wordt de feestdag gevierd in Coevorden, Leek, Rotterdam en Groningen. "Wij willen dat het feest nu nog groter wordt en met nog meer vrijwilligers", vertelt Veldman. "Dat is nu alleen maar een extra motivatie. We willen het nog mooier en leuker maken.""Jan Kruis zat tot op het laatst vol met ideeën om het feest naar een hoger plan te tillen. Het was fijn om met hem te brainstormen", zegt Annabelle Spanjaard van de stichting."Nu onze inspirator overleden is, is er voor ons een extra taak om de feestdag meer landelijke bekendheid te geven", besluit Veldman. De stichting heeft nog geen concrete plannen hiervoor en gaat binnenkort om tafel.