Actieclub komt met tegenrapport over afvalwaterinjecties door NAM

SCHOONEBEEK/HARDENBERG - De Stichting Stop Afvalwater komt met een eigen rapport over de injectie van afvalwater in de bodem in Twente.

Het afvalwater is afkomstig van de oliewinning door de NAM in Schoonebeek en wordt in lege Twentse gasvelden gepompt.Het rapport wordt vanmiddag aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken, meldt RTV Oost . Uit eerder onderzoek in opdracht van Kamp en de NAM bleek dat de injectie van afvalwater de meest milieuvriendelijke en veilige verwerking is van het water.De Stichting Stop Afvalwater is tegen die injecties en komt daarom met een tegenrapport. Welke conclusies daar precies in staan, is nog niet bekend.In 2015 werd de olieproductie in Schoonebeek stilgelegd, na een lek in een pijpleiding. In september kon de NAM weer verder gaan met het produceren van olie. Dat proces had zo'n anderhalf jaar stilgelegen.