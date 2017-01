Jasper Iwema: IJsspeedway-debuut was moeizaam, maar leerzaam

HOOGHALEN - Moeizaam, maar leerzaam. Zo omschrijft Jasper Iwema uit Hooghalen zijn ijsspeedway-debuut.

Iwema kwam dit weekend in actie in het Duitse Steingaden. Hij werd veertiende en eindigde daarmee als een-na-laatste."Ik ben in een nieuw avontuur gestapt. Wetende dat het een totaal andere discipline van motorsport is. Mijn doel is om aan de Roelof Thijs Bokaal mee te doen eind maart", zegt Iwema. Daarom besloot Iwema alvast wat wedstrijdervaring op te doen. Hij trainde slechts twee en een halve dag."Alles was nieuw. Zoals de complete wedstrijdprocedure. Ik heb dus heel veel geleerd. En ik moet ook nog steeds veel leren. Maar het begin is in elk geval gemaakt." Volgens Iwema is racen met je motor op het ijs een totaal andere beleving dan op asfalt. "Je hebt allereerst een totaal andere motor onder je kont, met banden met spikes erin voor de grip. Daarnaast zit er geen rem op de motor."Of Iwema inderdaad kan meedoen aan de Roelof Thijs Bokaal is nog niet helemaal zeker. "Honderd procent garantie heb ik nog niet. Of je mee mag doen, dat ligt aan je ervaring. Maar ik verwacht niet dat dit heel grote problemen gaat opleveren." Bovendien is Iwema druk bezig om sponsors te werven.Iwema is nuchter over zijn verwachtingen voor de Roelof Thijs Bokaal. "Het is niet dat ik daar voor de eerste keer sta en ga winnen. Zo makkelijk is het niet en dat is zeker ook niet mijn illusie. Het is een meerjarenplan. Er wordt ook gezegd: als je de top wilt bereiken, heb je vier seizoenen nodig. Dus wie ben ik om er vanuit te gaan dat ik in het eerste seizoen al op het podium sta?"Wel hoopt Iwema dat hij op een hogere plek eindigt dan bij de internationale ijsspeedway in Steingaden gisteren. "Ik mag toch hopen op meer dan een een-na-laatste plek. Ik denk ook dat dat mogelijk moet zijn, aangezien het startveld minder sterk zal zijn dan waar ik afgelopen weekend aan mee heb gedaan", aldus Iwema.