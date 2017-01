'Extra camera's in oude dierenpark creëren schijnveiligheid'

EMMEN - Wethouder Jisse Otter is niet voor extra camera's in het voormalige dierenpark in Emmen. Daarmee reageert hij op het pleidooi van ondernemers in het park.

Zij pleitten afgelopen weekend voor extra cameratoezicht naar aanleiding van een inbraak bij een goud- en zilversmid vorige week. Daarbij werd voor duizenden euro's aan sieraden buitgemaakt.Vorig jaar werd ook al het atelier van kunstenaar Ingo Leth vernield door een groep jongeren die in het hele park vernielingen pleegde."Ik begrijp de vraag van de ondernemers, maar of extra camera's de oplossing zijn, betwijfel ik. Er wordt bij veel meer ondernemers in Emmen ingebroken. We kunnen niet overal extra camera's gaan ophangen", aldus de Wakker Emmen-wethouder. "En wat heb je eraan als er figuren met bijvoorbeeld een capuchon op in beeld zijn? Die zijn onherkenbaar. Met extra camera's creëer je juist schijnveiligheid."Bovendien zijn de panden in het voormalige dierenpark beveiligd, zegt Otter. "Bij de edelsmid kwamen de inbrekers op slinkse wijze binnen. Kennelijk hadden wij daar de beveiliging niet helemaal op orde. Daar gaan we naar kijken." De gemeente is sinds begin vorig jaar eigenaar van het park.De wethouder wijst ondernemers ook op hun eigen verantwoordelijkheid. "Het belangrijkste is dat ondernemers ervoor zorgen dat ze in hun pand de beveiliging goed geregeld hebben."