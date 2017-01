Aantal patiënten met darmbacterie in UMCG loopt op naar 23

Het aantal patiënten met de VRE-bacterie is opgelopen naar 23 (foto: Google Streetview)

GRONINGEN - Het aantal patiënten van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) dat is besmet met de darmbacterie VRE is opgelopen van 16 naar 23.





Elke namiddag bespreken artsen de situatie op het hartcentrum en bekijken ze welke maatregelen nog nodig zijn. De bacterie is alleen bij patiënten van het hartcentrum gevonden, zegt een woordvoerder van het UMCG tegen RTV Noord Volgens de woordvoerder lijkt de situatie zich te stabiliseren. Het feit dat er patiënten zijn bij gekomen, was al verwacht en komt volgens hem omdat er meer mensen zijn getest.De patiënten liggen in quarantaine en het ziekenhuis heeft desinfectiemaatregelen getroffen.De VRE-bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij ernstig zieke patiënten infecties veroorzaken. De bacterie is bovendien ongevoelig voor vrijwel alle antibiotica.Elke namiddag bespreken artsen de situatie op het hartcentrum en bekijken ze welke maatregelen nog nodig zijn.