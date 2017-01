Gevangene die brand stichtte terug in de cel

De brand woedde afgelopen nacht (foto: Persbureau Meter)

VEENHUIZEN - De Noorse gedetineerde die vannacht brand stichtte in zijn cel in gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen, zit weer vast.





De cel waarin de man zat, is tijdelijk buiten gebruik. Volgens de woordvoerder worden maatregelen genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen. De man ademde rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de Noorse gevangenisdirectie laat weten dat de gevangene inmiddels terug is in Norgerhaven. Waarom en hoe de man brand stichtte, wordt nog onderzocht.