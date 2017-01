Bestolen zilversmid looft beloning uit voor gouden tip

EMMEN - Een beloning van duizend euro. Dat looft edelsmid Aafke Hof uit Emmen uit, in de hoop haar gestolen spullen terug te krijgen.

Vorige week, in de nacht van maandag op dinsdag, is er ingebroken in haar atelier in het oude dierenpark in Emmen."Sieraden en erfstukken van klanten zijn gestolen. Daarbij ook mijn vier onvervangbare zilverstukken. Deze vertegenwoordigen mijn hele leven als zilversmid. Het emotionele verlies is groot", laat Hof weten.Ze heeft een poster gemaakt en roept mensen op deze te printen en te verspreiden. Ook via Facebook en Twitter hoopt ze zo veel mogelijk mensen te bereiken.De waarde van de gestolen spullen is erg laag. "De zilverwaarde van de vier stukken is nihil. Aan sloopzilver zelfs niet meer dan 350 euro."