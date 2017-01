Actieclub afvalwater: NAM heeft lak aan bevolking

DEN HAAG - "Luistert u alstublieft naar de meer dan dertigduizend bezorgde en ongeruste inwoners om het injecteren van afvalwater door de NAM in Twente te stoppen."

Die oproep doet de Stichting Stop Afvalwater Twente aan minister Henk Kamp in een rapport dat vanmiddag is aangeboden aan de minister, meldt RTV Oost Kamp neemt binnen enkele weken een besluit over de toekomstige wijze van verwerking van afvalwater. Onlangs bracht adviesbureau Royal HaskoningDHV een rapport uit waarin het concludeerde dat afvalwaterinjectie de milieuvriendelijkste en veiligste verwerking van productiewater afkomstig van oliewinning in Schoonebeek is.Stichting Afvalwater Twente is het daar niet mee eens en heeft daarom een tegenrapport opgesteld. In het rapport wordt niet alleen de oproep gedaan aan Kamp om te luisteren naar de inwoners en niet voorbij te gaan aan de wil van het provinciebestuur en de gemeenten. Ook worden berekeningen van Royal HaskoningDHV aangepast."Royal HaskoningDHV laat met de conclusies in het eindrapport wederom zien dat de NAM lak heeft aan de angst en zorgen onder de Twentse bevolking door vooral de zuiveringsalternatieven milieutechnisch en financieel stuk te berekenen en daarmee iedereen op het verkeerde been te zetten", schrijft Freddy Mensink, voorzitter van de stichting, in het rapport."Het eindrapport van Royal HaskoningDHV maakt duidelijk dat de NAM maar één ding wil, namelijk doorgaan met het injecteren van afvalwater in onze bodem."Royal HaskoningDHV heeft berekend dat het zuiveren van afvalwater 501 miljoen euro kost. Stichting Stop Afvalwater Twente concludeert, op basis van berekeningen, dat dit niet klopt en dat het veel goedkoper kan."Zuiveren kost in onze berekening maximaal 75 miljoen euro meer dan injecteren. Gezien de onnauwkeurigheid in de schattingen zou zuiveren zelfs goedkoper kunnen zijn dan injecteren, wanneer restproducten goed kunnen worden verwerkt. Maar ook als alle aspecten van injecteren, zoals de bouw van installaties en het gebruik van de ondergrond, worden meegerekend.”