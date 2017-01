Automobiliste verliest macht over het stuur en botst tegen boom

De auto botste op een boom (foto: Van Oost Media)

WAPSERVEEN - Op het Westeinde in Wapserveen is vanmiddag een ongeluk gebeurd.

De bestuurster van een auto verloor in een bocht de macht over het stuur en botste tegen een boom aan. De vrouw raakte niet gewond, na een controle in de ambulance mocht ze naar huis. Haar kinderen, die ook in de auto zaten, raakten ook niet gewond.