Eerste Drentse 'Jesus Café' opent deuren

Het Jesus Café Freedom in Emmen opent binnenkort (foto: Jesus Café)

EMMEN - Emmen krijgt er binnenkort een café bij: het Jesus Café Freedom. Een bijzonder café, want er wordt geen alcohol geschonken.

Bezoekers van Jesus Café Freedom krijgen wel gratis koffie of thee. Voorwaarde is wel dat ze openstaan voor een gesprek over het geloof.



Jesus met een 's'

Louis Bakker uit Emmen is uitbater, of discipel, zoals hij zichzelf noemt. Hij is een van de zestien initiatiefnemers van het Jesus Café. Jesus met een 's', want dat klinkt volgens hem minder formeel dan de officiële spelling.



Bruine kroeg

Het Jesus Café ademt door de donkere houten meubels de sfeer van een bruine kroeg. De bijna antieke kassa op de balie staat er alleen voor de sier. Mensen die vragen hebben, of een gewoon een goed gesprek over het geloof willen voeren zijn van harte welkom.



"We willen namelijk graag vertellen over het volgen van Jezus en wat dat voor jouw leven betekent", legt de vorig jaar tot geloof gekomen Emmenaar uit. "Wij horen bij geen enkele kerk en dat maakt het hopelijk makkelijker om binnen te stappen."



Vrijwilligers

Vaste openingstijden krijgt het Jesus Café straks nog niet. Het wordt namelijk gerund door vrijwilligers. Volgens Bakker hebben sommigen zelfs hun baan opgezegd of zijn minder gaan werken. Alleen maar om zich aan Jezus te kunnen wijden.



Het liefst had de uitbater van het Jesus Café deze week de deuren al geopend, maar door technische problemen laat de opening nog even op zich wachten. Wanneer het café wel opengaat, is nog niet duidelijk.