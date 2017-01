Nieuw voorstel in raad Hoogeveen: 'Alle winkels moeten op zondag open kunnen'

VVD-raadslid Hennie Jager (rechts) met filiallmanager Jan Sieders voor de Tamboerpassage (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De discussie duurt al twee jaar, leek vorig jaar aan een einde te komen, maar wordt opnieuw opgepakt. De zondagopenstelling van winkels is zonder meer een heet hangijzer in de Hoogeveense politiek.

Volgens een nieuw voorstel moeten alle winkels op zondagmiddag de deuren kunnen openen.



Omslag in Hoogeveen

VVD-raadslid Hennie Jager brengt dit voorstel op 16 februari in, samen met GemeenteBelangen. D66 heeft de steun al toegezegd.



"Het is alles of niks", zegt Jager. "Het gaat om opening tussen 13.00 uur en 18.00 uur, dus we zitten de zondagsrust niet in de weg. En alle winkels mogen dan zelf weten of ze open zijn op zondagmiddag. We willen niemand uitsluiten."



Koopzondagen niet genoeg

De gemeenteraad wees vorig jaar nog een plan met vier alternatieven af. Die varianten varieerden van alleen extra koopzondagen tot volledige openstelling. Uiteindelijk beslechtte het college de discussie door vier extra koopzondagen toe te staan.



Maar bij collegepartij GemeenteBelangen bleef het borrelen. Afgelopen najaar kreeg de achterban van de partij het voor elkaar dat de collegepartijen Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie het collegeakkoord op dit punt loslaten.



Met name supermarkteigenaren zijn groot voorstander van winkelen op zondag. Zij zien hun klanten op die dag naar omliggende plaatsen rijden.



Winkeliers willen keuze

Volgens filiaalmanager Jan Sieders van de Jumbo in de Tamboerpassage verschilt het per branche hoe groot de belangstelling zal zijn. "Het is een goed plan dat ondernemers de keuzevrijheid krijgen. Een bakker zal dat eerder willen dan een fietsenmaker, maar onze supermarkt zal de eerste zondag dat het kan direct opengaan."



"Als een winkelier een speciale actie wil doen op zondag dan kan hij nu niks", legt Sieders uit. "Dus hebben winkeliers hier absoluut belang bij. Ik verwacht er heel van en als het zover is, gaan wij trakteren."



Spannende stemming

Jager: "Het zal bij de stemming pas echt duidelijk worden, ook al hebben we veel lobbywerk gedaan. Er is fractievrijheid in het college. GemeenteBelangen zal in zijn geheel vóór gaan stemmen. Het CDA was verdeeld, maar het is spannend om te zien of dat ook echt zo blijft."



Maar met D66 en de PvdA die vorig jaar al voor stemde hebben VVD en Gemeentebelangen vijftien stemmen. Daarbij is nog minimaal één stem nodig om een meerderheid te krijgen in de raad met 31 raadsleden.



Kerkgang

Volgens Jager is het de hoogste tijd om de witte vlek die Hoogeveen in het Drentse winkellandschap is op zondag te veranderen. "Je ziet ook dat de discussie door blijft gaan. En we houden echt rekening met de kerkgang, dus wij vinden dat mensen zelf keuzes moeten kunnen maken. En in het kader van de burgerparticipatie zul je ook mee moeten."

Door: Hielke Meijer