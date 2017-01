Echtpaar Hamminga overladen met kleding na woningbrand: 'Ik ben zo dankbaar'

ZUIDLAREN - Henk en Geertje Hamminga zijn overladen met kleding, linnengoed, handdoeken, bloemen en wandelschoenen. Zaterdagavond brandde hun woning af, waarna de dorpsbewoners van Zuidlaren een hulpactie op touw zetten.

"Ik ben zo dankbaar," zegt Henk Hamminga over de hulpactie . Hij draagt een geleende trui, sokken en schoenen. Alleen de spijkerbroek is van hemzelf. "En gelukkig namen de brandweerlieden nog een reservebril mee."Henk keek op zijn slaapkamer nog naar de schaatswedstrijd op tv, toen hij het koud kreeg. "Ik dacht, ik doe even de elektrische deken aan. En terwijl ik na enige tijd naar het voeteneind keek, zag ik rook. Ik wist dat het niet goed was. Dus ik ben eruit gesprongen, heb die deken opgetild en ik denk dat er toen zuurstof bij gekomen is."Henk probeerde het vuur nog te doven, maar slaagde niet. "Ik brulde naar mijn vrouw: 'Brand, brand!'" Zij vulde de prullebak uit de badkamer nog snel met water en probeerde daarna nog met een brandblusser de brand te doven, maar het vuur was al te groot."Ik heb de brandweer gebeld en toen zijn we direct de woning uit gegaan", zegt Geertje Hamminga. Henk Hamminga ging later toch nog weer naar binnen, omdat hij dacht dat zijn vrouw nog in de woning was. Hij ademde toen zoveel rook in, dat hij die nacht aan de zuurstof moest liggen in het ziekenhuis."Ik liep op blote voeten buiten, maar gelukkig had de buurman m'n klompen nog gepakt," vertelt hij over die avond. "De mensen van de ambulance zeiden dat ze nog nooit iemand met klompen in de ambulance hadden gehad."Ondertussen heeft het echtpaar onder andere kleding, een dekbed en schoenen gekregen van dorpsgenoten om de komende weken geen kou te lijden. "Dat hou je niet voor mogelijk. De mensen zijn zo lief en zo aardig", aldus Henk Hamminga.Het echtpaar kreeg ook sokken van het politiekorps, een brief met honderd euro erin en zelfs hondenbrokken voor hun hond Nouchka.