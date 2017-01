Renate Groenewold: Zo kan het niet langer, we moeten een deadline stellen

SCHAATSEN - Het contrast is groot. Het huis van Marije Joling uit Assen is versierd. De lauwerkrans van haar eerste Nederlandse allroundtitel staat in de kamer en een glimlach lijkt in haar gezicht gebeiteld.

Maar ondanks het mooie schaatsweekend zijn er grote financiële zorgen binnen Team Victorie. De ploeg van Joling heeft nog altijd geen hoofdsponsor en betaalt bijna alles uit eigen zak.



Als dit niet lukt hebben we gefaald

Teammanager Renate Groenewold maakt zich dan ook grote zorgen. "Volgend seizoen zijn de Olympische Spelen. Het kan niet nog een seizoen zo. We moeten wel ergens een deadline stellen. Als het dan nog niet klaar is, dan moeten we eerlijk zijn. Ik haat verliezen, maar als dit niet lukt hebben we gefaald. Ik lig er wakker van en ik ben er eigenlijk wel dag en nacht mee bezig".



Afgelopen seizoen deed de ploeg volgens Groenewold ook al de nodige concessies. "Ze zijn voor het eerst in augustus op trainigskamp geweest. Normaal is dat al in mei."



Onze trainers zijn gewoon vrijwilligers op dit moment

Marije Joling heeft een status van NOC*NSF en met Lasaulec een privésponsor. Ze maakt zich daarom vooralsnog geen grote zorgen om haar eigen financiën. Wel betaalde ze dit seizoen, in tegenstelling tot het verleden, zelf de trainingskampen. Maar voor sommige ploeggenoten en zeker haar trainers Desly Hill en Erwin ten Hove is de situatie een stuk nijpender.



"Dat zijn gewoon vrijwilligers op dit moment. Ik ben zo ontzettend blij met ze. En ik hoop dat we volgend seizoen weer hetzelfde kunnen doen. Voor sommige teamgenoten is een tank benzine al een probleem. Dat is ook iedere keer weer zestig euro", verklaart Joling.

