Brand in schoorsteen Eelde

De brandweer bestrijdt de schoorsteenbrand (foto: Persbureau Meter)

EELDE - Aan de Kooiweg in Eelde woedt een schoorsteenbrand. De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen en uitbreiding te voorkomen.

Als de brand geblust is, gaat de brandweer de schoorsteen vegen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.